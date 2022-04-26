Правительство ФРГ намерено поставить Украине, обороняющейся от российской агрессии, зенитные самоходные установки «Гепард» со склада производителя. Компания Krauss-Maffei Wegmann (KWM) уже получило зеленый свет на продажу Украине модернизированных «Гепардов» из бывшего арсенала бундесвера, принципиальное решение правительства ФРГ относительно поставок уже принято, сообщило агентство dpa во вторник, 26 апреля.

Компания KMW располагает несколькими десятками ЗСУ «Гепард» из расформированных подразделений ПВО сухопутных войск бундесвера. «Гепарды» могут быть задействованы для поражения наземных и воздушных целей во взаимодействии с другими видами военной техники.