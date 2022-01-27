Прокуратура Азербайджана расширяет связи с правоохранительными органами Германии. В связи с этим, в четверг, 27 января, делегация во главе с генпрокурором Кямраном Алиевым начала рабочий визит в Германию. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках визита К.Алиев встретился с государственным секретарем Министерства юстиции Германии Анжеликой Шлунк. На встрече было выражено удовлетворение положительной динамикой развития связей между странами в политической, экономической, правовой и других сферах.

Генпрокурор Азербайджана подробно проинформировал государственного секретаря о проводимых реформах, направленных на всестороннюю модернизацию деятельности органов прокуратуры. Также были обсуждены перспективы развития межведомственного сотрудничества, в том числе в сфере правовой помощи по уголовным делам и экстрадиции.