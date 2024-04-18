Делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым совершила рабочий визит в Специальный административный район Макао Китайской Народной Республики для участия в 57-м заседании Исполнительного комитета Международной ассоциации прокуроров.

Как сообщили # в пресс-службе Генпрокуратуры, 18 апреля Кямран Алиев провел двустороннюю встречу с первым заместителем генерального прокурора Верховной народной прокуратуры Китая Тонг Цзяньмином и генеральным прокурором Макао Ип Сон Сангом.

Генеральный прокурор Кямран Алиев также встретился с главой исполнительной власти Специального административного района Китая Макао Хо Ят Сеном.

Кямран Алиев проинформировал коллег о том, что в нашей стране пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата — COP29, которая является одним из самых престижных международных мероприятий в мире.