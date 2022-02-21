Вчера президент России Владимир Путин выступил с сенсационным заявлением. Он официально объявил о возвращении ранее аннексированного Крыма Украине, а также об отказе от территориальных притязаний на Донбасс. «Крым – это Украина», — сказал Путин.

Попутно глава российского государства дезавуировал все предыдущие заявления представителей российского истеблишмента (в том числе и собственное) и «официальных лиц ДНР и ЛНР» о, якобы, имевшем место геноциде со стороны украинских властей.

Совершив экскурс в прошлое, Владимир Путин также предложил отменить решение Государственной думы от 14 апреля 1995 года о признании «геноцида армян», особо отметив, что никакого геноцида не было, и османские власти действовали согласно военному времени и вынесли решение о переселении изменников Родины вглубь империи. И сакральную цифру для армян «1,5 миллиона» он сократил до нескольких десятков тысяч – до числа изменников.

Я не верил своим ушам: неужели эра милосердия и справедливости, о которой мечтал персонаж братьев Вайнеров – Бомзе, наконец, наступила? На радостях я громко воскликнул: «Ура!» и…проснулся.

Идиллическая картина рассыпалась на мелкие кусочки, ощущение умиротворения сползло, как одеяло с непоседливого ребенка. Оказалось, я просто заснул перед телевизором за просмотром программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». И фантасмагорический сон, который мне приснился, был навеян именно программой одного из главных и одиозных телерупоров российской пропаганды.

Как всегда, ведущий и гости передачи на чем свет стоит обхаивали Запад, санкции, своих недавних братьев-украинцев и так далее. Виноваты были абсолютно все, кроме «несчастной» России, которая «не хочет войны», а захватить Донбасс хочется до невозможности. Аж до слез.

Кстати, о слезах. Во вчерашней программе телезрители стали свидетелями «крокодильих слез» циничного Соловьева. А заплакал он после «пылкого» спича не менее лицемерной особы, главного редактора канала Russia Today Маргариты Симоньян. Тем более, что тема была посвящена опять же событиям в Украине с «геноцидальным» уклоном. А кому как не армянам быть профессионалами в сочинительстве сказок и ужастиков о геноциде.

Итак, эфир программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» начался с обсуждение темы «геноцида» в Донбассе. Именно такое определение происходящему в «ДНР» и «ЛНР» дал президент России Владимир Путин. Запад с этим категорически не соглашается.

Первой из приглашённых в студию экспертов дали слово Маргарите Симоньян. И она, оседлав своего горячо любимого геноцидального конька, поскакала во весь опор в степь лжи и цинизма, чем оправдала оказанное ей высокое доверие. Но, прежде чем перейти к «геноциду» в Донбассе, Симоньян не преминула воспользоваться возможностью затянуть сказку об армянском бычке.

Журналистка отметила, что имеет прямое отношение к одному из двух, пожалуй, самых известных «геноцидов». Его пережила её прабабушка и многое рассказывала маленькой Маргарите.

Она пожурила США, которые до сих пор не признают «геноцид армян» в Османской империи, где за считаные дни погибли 1,5 миллиона человек. По словам Симоньян, это одно из самых злейших проявлений цинизма и лицемерия американской демократии.

«За минувшие сутки в Донбассе ОБСЕ зафиксировало более 1500 нарушений режима прекращения огня. Люди спокойно жили, занимались сельским хозяйством, работали, а потом их начали убивать. Что это, если не геноцид?», — грозно вопросила Симоньян.

Свою речь она завершила фрагментом стихотворения «Подслушанный разговор» Роберта Рождественского:

— Мама, купим живого коня?

— Коня?!

Да что ж это делается?

— Мама, а в летчики примут меня?

— Примут.

Куда они денутся?!

Ты же из каждого,

сатана, душу сумеешь вытрясти!

— Мама, а правда, что будет война,

и я не успею вырасти?..

Это было слишком для присутствующих в студии зрителей с тонкой душевной организацией, а для Владимира Соловьева тем паче. «Геноцид армян», «донбассцев», прабабушка, да еще и проникновенное стихотворение. Бессердечная Симоньян не пожалела никого. И как результат, слёзы в глазах зрителей, в том числе и у ведущего.

«Говорят, что воевать меньше всего хотят генералы, потому что в отличие от политиков они знают, к чему это ведёт», — произнёс срывающимся голосом Владимир Соловьёв.

Плакали все, не хватало только индийской музыки за кадром. Впрочем, я не совсем прав, и Симоньян все же добрейшей души человек. Представляете, что стало бы с Соловьевым, если бы журналистка достала из рукава главный козырь. А именно фотографию прабабушки на фоне истребляющих армян турок. Даже не просто фотографию, а селфи. И не имеет значения, что в 1915 году о селфи даже и не слышали. Если в некоторых странах 1,5 миллиона «геноцидальных» армян прокатывает, поверят и в селфи.

Кстати, вы заметили удивительную особенность в заявлениях российских телеведущих, подвизавшихся на пропагандистском поприще? Все эти соловьевы, бабаяны, шеины, скабеевы и другие делают более жесткие заявления, чем даже сам Путин. Проще говоря, стараются быть большими «патриотами», чем Путин. Честно говоря, противно до тошноты.

Давайте на минуту представим себе, что сон, о котором рассказывалось в начале статьи, стал явью. Убежден, что российские телеведущие и их гости-эксперты переобулись бы в воздухе и запели бы совсем иначе.

К примеру, тот же Соловьев тут же заявил бы, что «всегда говорил о нерушимости русско-украинской дружбы, а некоторые пришельцы в Крыму и Донбассе пытались вбить клин в братские отношения».

Бабаян вместе с Симоньян в унисон заорали бы: «Какой еще геноцид армян? Это грандиозная мистификация, выдуманная америкосами». А на провокационный вопрос о прабабушке, Марго ничтоже сумняшеся ответила бы: «Вы все не так поняли. Это не моя, это соседа моего Сурика прабабушка, и она тронута умом».

Ну, а Шеин или Скабеева предложили бы сослать в Сибирь всех тех, кто распространял гнусную ложь о геноциде в Донбассе и Османской империи. И это был бы не сон, а омерзительная явь…