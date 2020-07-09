Газ и нелегальные мигранты

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция примет ответные меры в отношении Европейского Союза, если тот введет новые санкции против Анкары по поводу разногласий вокруг Восточного Средиземноморья.

В понедельник М.Чавушоглу провел встречу с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем, прибывшим в Турцию с визитом. На совместной пресс-конференции после переговоров он указал, что если Евросоюз введет санкции в отношении Турции, это не станет решением существующих проблем, а наоборот, приведет лишь к их осложнению. Если ЕС введет новые санкции против Турции, Анкара будет вынуждена отреагировать, и предпримет действия в Восточном Средиземноморье.

По словам же Ж.Борреля, нынешние отношения Турции и ЕС далеки от идеального состояния, между ними существуют «неотложные и серьезные проблемы», которые необходимо решать. По его мнению, обе стороны должны предпринять более активные шаги во избежание появления других проблем.

Судя по настрою Борреля, может быть ЕС и не решится на подобное обострение, инициатором которого является Франция.

Но все же, весьма интересно, какого рода ответные меры может предпринять Анкара? В какой плоскости?

Своим мнением по этому поводу поделился с # известный отечественный эксперт, политолог Зардушт Ализаде:

— Единственное, что может сделать Турция в качестве ответа Евросоюзу это отойти от договоренности 2016 года о том, что она является заслоном на пути потоков мигрантов с Ближнего Востока в Европу. Турция несет непомерное бремя по содержанию многомиллионной армии беженцев из Ирака, Сирии, из Афганистана, Ирана и других стран, которые рвутся в Европу. Меркель и другие лидеры ЕС договаривались с господином Эрдоганом о том, чтобы Турция попридержала их. Взамен этого Европа должна была выполнить определенные обязательства. Но она их выполнила не полностью. И при этом продолжает обращаться с Турцией, как со страной зависимой. Как со страной, на которую можно давить. Турция эту позицию ЕС не принимает, и откровенно говорит, что мы можем отреагировать адекватно – то есть, открыть заслон, и пусть этот поток беженцев будет продолжать создавать для Европы серьезные проблемы. Вот и все.

Турция не намерена отступать от своей позиции в отношении газового месторождения Левиафан, от своих возможностей влиять на энергетическую безопасность Европы. Она слишком много усилий на это затрачивает, и очень многого добилась конкретно. Российский газ, азербайджанский газ, иранский, возможно, в будущем и другие источники – это все завязано на Турцию, и Анкара сейчас фактически дирижирует всеми этими процессами. Где-то газ перекрывает, у кого-то его покупает, у кого-то – нет. И я думаю, что вот эта позиция делает Турцию сильной стороной в переговорах с Европейским Союзом.

Что касается оправданности притязаний Турции на нефтяные и газовые месторождения в восточной части Средиземноморья, это является отражением понятия об экономической зоне интересов на море. Ведь Евросоюз занял совершенно несправедливую позицию, смолчал, когда Греция и Кипр отклонили план урегулирования проблемы этого острова, предложенный тогдашним генсекретарем ООН Кофи Аннаном, и оставили, таким образом, за бортом турков-киприотов, которые были согласны на этот план. Они проголосовали за то, чтобы войти в федерацию с греками-киприотами. Но те отклонили этот доступный способ урегулирования кипрской проблемы, и Северный Кипр остался в положении изолированной непризнанной страны. Это произошло именно по воле, по капризу греков.

И в такой ситуации они продолжают настаивать на том, что турки-киприоты не имеют права на шельфовый газ близ их острова. На каком основании? На основании того, что греки-киприоты или Афины так захотели? Европа всегда потакала и потакает капризам греков.

Вот поэтому Турция и заявляет конкретно, мол, я интересы турков-киприотов буду защищать, и не допущу также, чтобы газ с шельфа Израиля, от которого отстранены местные арабы, пошел в Европу вопреки интересам палестинцев. Это очень четкая позиция, которая встречает большую поддержку внутри турецкого общества. И эта внешняя политика является одним из козырей Эрдогана, в отличие от его экономической политики, которая сейчас хромает. Но экономика хромает сейчас во всем мире – и в Европе, и в Америке, в России, в Китае, в Азербайджане. Так что, происходящее сейчас в Восточном Средиземноморье – это сильный козырь в руках Эрдогана, и он разыгрывает эту внешнеполитическую карту радетеля интересов мусульман и, конкретно, турков-киприотов.