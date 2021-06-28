Хорошо, что ни говори, жить в стране, от ногомячистов которой никто и ничего не ждет. Один южный город, в этом плане, был просто идеальным местом.

За три с лишним десятка лет существования этого города в качестве независимого и суверенного, мастера беготни по полю в трусах так редко радовали болельщиков победами, что поражения 11 бравых парней воспринимались, как дань традиции, которую нужно передавать из поколения в поколение, даже не думая ее нарушать тоже самое советовали и местные эскулапы. Они категорически противились просмотру игр сборной южного города. Зачем подвергать психику такому риску?! Очевиден же итог. Это будет или просто поражение, или крупный разгром. Да, случайно может быть зафиксирована ничья. А, следуя поговорке о стреляющей раз в год палке, порой, и победа может обрушиться. Но стоит ли тешить людей напрасными надеждами?

Гораздо проще выступать в роли места, принимающего матчи настоящих звезд ногомяча. Болеть тут не за кого. Можно только зарабатывать на болельщиках из других стран, команды которых вышли в 1/4 первенства континента. Вон, чехи и датчане рвутся в южный город для посещения игры, что состоится именно здесь. Готовы были приехать, кстати, голландцы. Но не прошли они чехов. За что ругают во всю судью Щукина. Он, мол, насвистел поражение команды из «страны тюльпанов». В реальности же, все было тоньше. Парламентарии из Голландии приняли очередное неуместное заявление против южного города. Чем вызвали в отношении себя гаргыш. Что это? О, это мощное оружие, а не какой-то судья Щукин или сборная Чехии. Не будь южногородского гаргыша, не было бы и поражения голландцев. А почему гаргыш столь силен? Потому, что ковался он десятилетиями, вобрав в себя все эмоции от бесконечных поражений местной сборной. Так что, все в этом мире взаимосвязано. Отсутствие надежд на победы своих ногомячистов трансформируется в мощный гаргыш, опускающийся на головы тех, кто мутит воду против южного города. Такая тактика. Посильнее любой тики-таки.