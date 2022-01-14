Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов принял делегацию во главе с исполнительным директором Американского еврейского комитета Дэвидом Харрисом.

Председатель комитета, напомнив о том, что нынешняя встреча является продолжением плодотворной встречи, проведенной с Дэвисом Харрисом в рамках визита в США в ноябре прошлого года, выразил удовлетворение развитием сотрудничества между азербайджанской диаспорой и еврейскими общинами в США.

Затем Фуад Мурадов подробно проинформировал гостей о деятельности азербайджанских диаспорских организаций, возможностях сотрудничества с еврейскими общинами в США, отметил постоянную реализацию проектов для сохранения и укрепления связей азербайджанцев, проживающих в зарубежных странах, с родиной, подчеркнул, что при осуществлении данных проектов используется опыт еврейской диаспоры.

Делегация также была проинформирована о провокациях, совершенных в последние дни армянскими вооруженными силами вдоль государственной границы Азербайджанской Республики.

Дэвид Харрис, выразив признательность за встречу и представленную информацию, констатировал, что всякий раз, приезжая в Азербайджан, становится свидетелем высокой толерантности, того, как все национальности живут благополучно в условиях дружбы и братства.

Стороны также обсудили на встрече перспективы развития отношений азербайджанских диаспорских организаций с еврейскими общинами в США, другие вопросы, представляющие взаимный интерес.