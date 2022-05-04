Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 50 базисных пунктов — до диапазона 0,75-1% годовых. Об этом сообщается в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), размещенном на сайте ведомства.

«Комитет ожидает, что при соответствующем ужесточении денежно-кредитной политики инфляция вернется к своему целевому уровню в 2%, а рынок труда останется устойчивым. В поддержку этих целей комитет решил повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0,75–1% и ожидает, что дальнейшее увеличение целевого диапазона будет целесообразным», — говорится в сообщении.

Кроме того, Федрезерв также решил с 1 июня начать сокращение своих активов в казначейских ценных бумагах, долговых обязательствах агентств и ценных бумагах, обеспеченных ипотечными агентствами. (Газета.Ру)