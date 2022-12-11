Украина и Германия достигли договоренности о поставках Киеву дополнительных вооружений. Об этом заявил украинский посол в Берлине Алексей Макеев в интервью, которое опубликовано в воскресенье в газете Welt am Sonntag.

«В ходе прямого диалога нам пообещали больше оружия и дополнительные боеприпасы. О том, какие именно, будет объявлено совместно в надлежащий момент», — сказал он. По словам Макеева, Украина нуждается в системах ПВО и гаубицах.

Также посол заявил, что Киев «продолжает вести переговоры» о поставках танков Leopard 2, которые Берлин ранее неоднократно отказывался отправлять.