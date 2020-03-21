Французские медики подали в суд на премьера и экс-министра здравоохранения

Коллектив французских медработников подал в суд на премьер-министра страны Эдуара Филиппа и экс-министра здравоохранения Аньес Бюзен за бездействие в преддверии распространения коронавируса на территории Франции. По данным ТАСС об этом написала газета Le Figaro.

Медработники считают, что премьер и экс-министр утаили информацию о ситуации с распространением COVID-19 во Франции. Кроме того, власти не предприняли необходимых мер по закупкам масок, тестов и других материалов.

Юристы считают, что жалоба медиков против Филиппа и Бюзен подпадает под статью Уголовного кодекса Франции «о непринятии мер, позволяющих бороться с бедствием». Наказание по этой статье — лишение свободы на два года и штраф в размере 30 000 евро.

По данным РИА Новости, число зараженных коронавирусом во Франции за сутки увеличилось на 1847 до отметки в 14 459 человек. А число умерших увеличилось на 112 человек, до 562.

Ранее сообщалось, что во Франции с 16 марта закрылись все суды, кроме тех, которые ведут «важнейшие судебные процессы» (aif.ru)