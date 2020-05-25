Французам порекомендовали отдыхать на родине

На фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2 правительство Франции призвало граждан не проводить летний отпуск за границей. «Мы не советуем французам планировать отпуск за рубежом», — заявила в воскресенье, 24 мая, министр экологического перехода Франции Элизабет Борн в эфире общественно-правовой радиостанции France Inter.

По словам Борн, она не рекомендует отправляться на отдых в Испанию, несмотря на то, что эта граничащая с Францией туристическая страна собирается в ближайшее время снова открыть свои границы для заграничных отдыхающих. Говоря о том, что испанские власти, с одной стороны, открыли границы, а с другой — установили определенные предписания для людей, которые прибывают в страну на самолете, Борн заявила, что считает это решение «противоречивым». (DW)