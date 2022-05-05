Франция увеличит общую сумму своей поддержки Украине до двух миллиардов долларов.

Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон сказал в видеообращении в ходе международной конференции доноров для Украины в Варшаве, передает Укринформ.

«Франция предоставит глобальную помощь на сумму двух миллиардов долларов как ответ на потребности, озвученные президентом Украины. Франция продолжит действовать скоординировано, в рамках ЕС, вместе с нашими европейскими партнерами, а также в рамках «Большой семерки» и международных финансовых институтов, чтобы коллективно отвечать на потребности Украины”, — сказал Макрон.