На французской платформе Mesopinions появилась петиция с требованием переиграть финальный матч чемпионата мира — 2022. Петицию подписало более 200 тысяч человек.

«Судейство было абсолютно продажным, не было пенальти, был фол на Мбаппе при 2-м голе [Аргентины]!» – написал автор петиции.

Напомним, что 18 декабря Аргентина в финале турнира обыграла сборную Франции. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:2.