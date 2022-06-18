Суббота 18 июня может стать для Франции самым жарким днем ​​в истории наблюдений.

Как сообщает BFMTV, пишет «Европейская правда», об этом заявили в национальном метеорологическом агентстве.

Около двух третей территории страны — в зоне, для которой объявлен оранжевый или красный уровень предупреждения в связи с аномальной жарой. Париж, хотя расположен на севере, также находится в оранжевой зоне.

11 районов в пятницу уже побили свои рекорды – так, в Каркассоне, на юге у границы с Испанией, столбик термометра достиг 40,4°С.

В Аквитании, юго-западном регионе на побережье Атлантического океана, 18 июня местами ожидается до 42 градусов Цельсия. В целом по всей территории от крайнего юга до широты, где находится столичный регион, ожидают от 38 до 41°C.

«Могут быть разбиты абсолютные температурные рекорды. На пике этой волны жары это действительно исключительная ситуация», — отмечают в агентстве.

В воскресенье ожидается грозовой фронт с запада, после чего температура должна снизиться.