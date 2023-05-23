В кинотеатре премиум класса «CinemaPlus», расположенном в ТЦ «Gənclik Mall» состоялся предпремьерный показ десятой финальной части кинофраншизы «Форсаж», повествующей о несравненном уличном гонщике Доминике Торетто и его команде. И, как всегда, дело не обошлось без роскошных машин, бешенной скорости, всплеска адреналина и невероятно опасных приключений.

На показ были приглашены звезды шоу бизнеса, известные журналисты, блоггеры, ведущие специалисты и предприниматели крупных организаций.

Для гостей был приготовлен сюрприз. Они смогли поучаствовать себя героями фильма: прокатиться на игровых симуляторах и по-настоящему почувствовать ощущения автомобильного дрифта. Искрящиеся и сияющие световые эффекты лазерных огней диджея и декор кинотеатра создавал атмосферу ночных гонок.

После просмотра гости отметили масштабность картины: потрясающие съемки и невероятно-реалистичные спецэффекты, неожиданные повороты сюжета, и как всегда отличный актерский состав — Вин Дизель, Джейсон Момоа, Мишель Родригес, Шарлиз Терон и другие.

Режиссёр фильма Луи Летерье.

Главный спонсор фильма автомобильная компания«Mazda». Поддержку в организации мероприятия оказали: Brand Media Groups, декор-компания «Большой праздник», RG Simulation VR Zone, ресторан «MADO», фото и видео — креативная компания «Light in Black», пиво супер-премиум класса «Kronenbourg 1664 Blanc» и «Red Bull».

Уже с 18 мая все желающие смогут увидеть один из самых ожидаемых блокбастеров в сети кинотеатров «CinemaPlus» на 3-х языках: русский, английский и турецкий. Также, фильм «Форсаж 10» можно посмотреть в кинотеатре «CinemaPlus», расположенном в торговом центре «Deniz Mall» с новейшей технологией 4DX в Азербайджане.