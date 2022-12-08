Власти Финляндии выделят Киеву 4,5 млн евро на поддержку энергетического сектора.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в распространенном в четверг заявлении правительства республики.

Финансовая помощь будет предоставлена через фонд Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership, E5P), который с 2010 года занимается поддержкой локальных проектов по энергетической безопасности.

«Одновременно мы ведем работу по повышению энергоэффективности Украины: мы находимся в поиске решений для улучшения теплоснабжения в стране и разработки энергоэффективного общественного транспорта», — заявил министр по делам внешней торговли и развития Финляндии Вилле Скиннари.

Помимо Украины, Финляндия в рамках фонда также оказывает поддержку Азербайджану, Армении, Грузии и Молдавии, выделяя им финансирование в размере 400 тыс. евро.