Фильм «1917» покажут в формате IMAX только в Park Cinema

Сеть кинотеатров Park Cinemа начала предпродажу билетов на фильм «1917», прокат которого возьмет старт в Азербайджане 30 января, — сообщили «Зеркало» в пресс-службе киносети.

Лента, получившая «Золотой глобус-2020» в номинации «Лучший драматический фильм» и «Лучшая режиссура», рассказывает о первой мировой войне, а если точнее, то о той ее части, что касается наступления британской армии на Линию Гиндебурга. Основной сюжет разворачивается вокруг двух солдат – младшего капрала Блейка и младшего капрала Скофилда, которые должны доставить на фронт приказ об отмене атаки, иначе батальон численностью в 1600 человек попадет в засаду. К тому же, у Блейка в этом батальоне служит родной брат, так что задание становится для него личным вызовом.

После того, как «1917» получил «Золотой глобус» в двух номинациях, он автоматически стал одним из главных претендентов на «Оскара», несмотря на то, что многие специалисты прочили победу Тодду Филлипсу и его «Джокеру». Главные роли в «1917» сыграли Дин-Чарльз Чэпмен («Пассажир», «Король», «Дыши ради нас») и Джордж Маккей («Вызов», «Мальчики возвращаются», «Офелия»), а режиссером стал Сэм Мендес («Красота по-американски», «То, что мы потеряли», «Скайфол»). Звездный состав дополняют Колин Ферт, Бенедикт Камбэрбэтч, Даниэл Мейс, Эндрю Скотт и другие.

«1917», который азербайджанские зрители смогут посмотреть в формате IMAX только в Park Cinema станет одной из главных премьер января, который и так будет богат на события.

Пиар менеджер киносети Рустам Фаталиев также сообщил «Зеркало», что сегодня в Park Cinema cтартовал анимационный фильм «Камуфляж и шпионаж», драма «Дело Ричарда Джуэлла», основанная на реальных событиях, 16 января планируется выход мультфильма «Фермагеддон» и «Проклятие», а 23 января в прокат выходят «Плохие парни навсегда» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом.