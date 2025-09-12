Кампания украинских ударов по российской нефтегазовой инфраструктуре не только лишает Россию главного источника финансирования своей агрессии, но также расшатывает социально-политическую ситуацию в российском тылу подобно тому, как российское общество дестабилизировалось накануне Февральской революции 1917 года. Об этом пишет Forbes.

Издание отмечает, что Украина пыталась бить по этому уязвимому месту агрессора еще в конце 2023 года. Но тогда администрация Байдена, опасаясь роста мировых цен на нефть, фактически наложила вето на эту стратегию Киева.

Летом 2025 года Украина начала новую кампанию ударов по российским НПЗ и нефтепроводам. На этот раз, когда Вашингтон уже не возражает против таких ударов, кампания принесла значительные результаты: по разным данным, РФ потеряла от 17% до 20% своей нефтепереработки.

Это вызвало значительный дефицит топлива и рост цен на него на внутреннем рынке России, усиливая социальное давление на Кремль, поскольку рядовые россияне все больше ощущают последствия войны.

«Удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам достигают того, чего не смогли одни лишь санкции. Москва нашла способы адаптироваться к западным санкциям, но пока у нее нет надежной защиты от украинских дронов», — объясняет бывший советник Министерства обороны Украины Сергей Кузан.

Как отмечает Forbes, российская пропаганда не может игнорировать очереди на АЗС во многих регионах России, но пытается объяснять это последствиями повышения сезонного спроса на топливо и внеплановыми ремонтами НПЗ. Лишь иногда признавая, что причинами этих внеплановых ремонтов являются разрушительные «обломки дронов», свободно летающие над европейской частью России.

И все это происходит на фоне постепенного ухудшения общей экономической ситуации в России. Как отмечает автор публикации, сами по себе эти атаки на НПЗ не закончат войну, но они формируют ее траекторию.

«Путин часто позиционирует себя как наследника царей, восстанавливающего империю. Но ему стоит вспомнить царя Николая II во время Первой мировой войны, когда слишком растянутые фронты и внутренний дефицит сделали беспорядки в стране такими же опасными, как и враг за рубежом», — резюмирует Forbes.