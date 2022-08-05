Названа сумма, выделенная ФИФА на внедрение системы VAR в Премьер-лиге Азербайджана и национальном кубке.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт международной организации, для этих целей в рамках проекта FIFA Forward АФФА было выплачено в общей сложности 497 173 доллара США.

В административном здании национальной ассоциации будут функционировать три комнаты VAR и один мобильный центр VAR. Это позволит использовать систему видеоповторов в четырех матчах одновременно.

Отметим, что система VAR внедрена в азербайджанском футболе с текущего сезона.