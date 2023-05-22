Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими и украинскими клубами для иностранных футболистов до июня 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Легионеры могут покинуть команды, входящие в Российский футбольный союз (РФС) и Украинскую футбольную ассоциацию (УАФ), до 30 июня 2024 года, если уведомят об этом клубы до 1 июля 2023 года.

Напомним, Международная федерация футбола разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать действие своих контрактов с российским клубами до 30 июня 2023 года. До этого разрешение действовало до 30 июня 2022 года.

Также ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.