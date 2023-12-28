Итальянский бренд Fendi выпустит коллаборацию с Хироси Фудзиварой и Pokémon. Об этом сообщает WWD.

Коллекция будет доступна с 4 января в избранных бутиках и на сайте бренда. В нее войдут одежда, обувь и аксессуары с изображением покемонов.

«Впервые я встретил Хироси Фудзивару в 1999 году в Лондоне — и что я могу сказать? Он один из моих идолов, я люблю его. Он — тот человек, который начинал Японский клуб, молодежную моду и стритвир. Я долгое время влюблен в Японию, она оказывает большое влияние на меня и на то, что я делаю, а Хироси — большая часть этого», — рассказал креативный директор Ким Джонс.