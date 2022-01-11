Миротворцы ОДКБ пробудут в Казахстане, предположительно, одну неделю, сообщил на днях пресс-секретарь президента Касым-Жомарта Токаева Берик Уали. «Никто из миротворцев ОДКБ не останется в Казахстане после завершения контртеррористической операции», — подчеркнул он.

Он также анонсировал на 11 января некие кадровые перестановки.

Согласно официальным данным, в Казахстан от ОДКБ направлены 2,5 тыс. так называемых миротворцев — это элитные боевые российские подразделения, а также небольшие контингенты из Армении, Беларуси, Таджикистана и Кыргызстана.

То есть, тысячи человек и различная техника уже размещены в разных городах Казахстана. И при этом появляются сообщения, что «в случае необходимости» контингент ОДКБ может быть еще расширен. Не правда ли, не сильно похоже на то, что уже через неделю все эти военные вместе с техникой улетят восвояси? Даже пресс-секретарь президента употребил слово «предположительно» относительно срока их пребывания.

Интересно, каковы реальные цели прибытия этого контингента в Казахстан? Преследует ли Москва тут какие-то свои интересы, как это предполагают многие наблюдатели?

Эти вопросы прокомментировал по просьбе # Володимир Копчак, руководитель Южнокавказского филиала украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения (Тбилиси):

— Сколько войска ОДКБ пробудут в Казахстане – ответ на именно такой вопрос не интересен по совокупности причин, а именно:

«ОДКБ» в виде военно-политического блока равноправных членов не существует в природе и очень давно. Есть кремлёвский инструмент обволакивания, удержания в своей орбите интересов, «вассализации» бывших советских республик. Касается это само собой формальных членов, а также пока что (в логике того же Кремля) не примкнувших. В свете отправки «контингента ОДКБ» в Казахстан обратите внимание:

по поводу присутствия там военных кыргызов крутят у виска все, но прежде всего, кыргызы;

даже когда Земля налетит на казахскую ось, информационные бойцы Азербайджана будут всё ещё воевать с Арменией, муссируя внешний вид их бойцов, отправленных в Казахстан;

в самой Армении с тем, что Никол Пашинян совершил несусветную глупость согласны все, включая Никола Пашиняна;

«ДНР-изированный» Лукашенко готов учудить и чего пострашнее;

то, что присутствуют ещё и таджики — это никого не волнует вообще.

… Но всё это не имеет никакого значения, так как первые лица членов «ОДКБ» (включая Казахстан) получили предложение, от которого просто не смогли отказаться. Логичные процессы неправильно оценивать в категории «хорошо/плохо». Логика — самодостаточна. Оценивать нужно принципиально новую систему вызовов и рисков. Для всех.

Вопрос в поставленном Вами ключе уводит в сторону от куда более приземленных, но гораздо более важных вопросов, как например:

— где Нурсултан Назарбаев, и Елбасы ли он ещё?

— кого и, главное, кому «предал» Карим Масимов?

— почему ЦСН Сенеж берёт под охрану объекты в Нурсултане/Астане, где не буянили даже коты, а не морги в Алматы?

— почему даже Семён Пегов вещает из Байконура, а не из тех же моргов?

— когда официальные Нурсултан/Астана всё же отключатся от московского генератора случайных звуков и идей, объясняя произошедшее?

Вопросов на самом деле больше, но для зачёта «сдал/не сдал» пока хватит.