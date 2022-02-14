Скандально известная в Азербайджане кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс заявила, что в случае ее избрания тема вступления Украины в НАТО не будет стоять «на повестке дня». Об этом сообщает РИА Новости.

Президентские выборы во Франции пройдут в апреле. Нынешний французский президент Эмманюэль Макрон пока официально не объявил о намерении баллотироваться на второй срок.

«С украинцами надо говорить открыто и сказать, что их вступление в НАТО не стоит на повестке дня», — сказала Пекресс на первой большой предвыборной встрече с избирателями на арене «Зенит» в Париже.

Пекресс, как и партия «Республиканцы», якобы выступает за «сильный» Европейский Союз, придерживается жесткой линии в отношении Великобритании из-за ее выхода из ЕС. Говоря о своей приверженности экономическому либерализму, политик в августе 2021 года заявила, что она «на две трети Меркель, на одну треть – Тэтчер».

Но при этом мы знаем, что это тот политик, которая буквально пару месяцев назад в открытую нарушила государственную границу Азербайджана, въехала на его территорию без уведомления официального Баку, провела встречи с главарями незаконного сепаратистского режима в Ханкенди (Степанакерте), поддержала их. То есть, как минимум, Пекресс не уважает принцип территориальной целостности государств и поддерживает сепаратизм. На этом фоне ее недовольство законным выходом Британии из ЕС выглядит странным. И, конечно, никак не проевропейски выглядит ее свежее заявление о нежелании видеть Украину в НАТО, как раз в тот момент, когда эта страна стоит на пороге возможного нападения со стороны соседа-агрессора. Кстати, эти слова Пекресс как раз на руку Москве, которая давно предпринимает различные действия по разрушению единства в Европе и в НАТО. Так что, такой человек как Пекресс в роли лидера Франции может обернуться катастрофой для будущего Запада.

Оценить позицию этого кандидата в президенты по поводу перспектив вступления Украины в НАТО взялись по просьбе # известные украинские эксперты.

Анатолий Пинчук, глава правления Института безопасности Восточной Европы:

— Валери Пекресс в подростковом возрасте учила русский язык и в 15 лет провела лето в пионерском лагере «Артек». Она более чем лояльна к России. Пока нет подтвержденной информации о ее зависимости от России, как например в случае с Марин Ле Пен, но при ее отношении к России, вряд ли стоит удивляться ее негативной позиции по вступлению Украины в НАТО.

А вообще «украинский кризис» обнажил и продемонстрировал реальные геополитические интересы и позиции ведущих стран и противоречия между ними. В первую очередь между «морскими» и «континентальными» странами. И французы, как и немцы, пока, к сожалению, четко подтверждают свою «континентальность».

Глеб Парфёнов, глава департамента безопасности Центра политических исследований «Доктрина»:

— Франция, к большому сожалению, переживает этап, когда практически каждый кандидат на пост президента имеет связи с Россией или Арменией. Эти попытки сыграть не выглядят только возможностью для привлечения электората на свою сторону. Они выглядят, скорее, как получение возможности спонсирования своей деятельности. Мы прекрасно помним тот момент, когда Россия спонсировала кампанию Ле Пен. Потому неудивительно, что они высказывают такие негативные мысли относительно перспектив Украины в НАТО. Потому что с одной стороны они вроде как нас поддерживают, но при этом за спиной договариваются о «финляндизации» Украины и попытках умиротворить Россию. Это все больше похоже на какую-то свою игру Франции, где она тесно завязана на российских деньгах.

Здесь даже можно провести параллель с ситуацией с Арменией. Вместо того чтобы попытаться наконец-то признать тот порядок вещей что по закону вернулся на круги своя, они приезжают в Ханкенди, нарушая все что можно. Это говорит о том, что они не заинтересованы в развитии региона, даже в том, чтобы там был мир. И в этой проблеме мы с Азербайджаном едины. И очень надеюсь на то, что в рамках ГУАМ и двухсторонних отношений будет выстроен механизм взаимодействия относительно таких случаев и заявлений. Баку и Киеву есть что отстаивать вместе.