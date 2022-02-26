Facebook на фоне ситуации вокруг Украины решила запретить российским государственным СМИ рекламу и монетизацию на своей платформе в любой точке мира.

Об этом сообщил глава отдела кибербезопасности соцсети Натаниэль Глейхер. Он написал в своем микроблоге в Twitter, что в Facebook внимательно следят за ситуацией на Украине.

Ранее Роскомнадзор ввел частичные ограничения доступа к Facebook в виде замедления трафика. Это произошло после того, как соцсеть проигнорировала требования ведомства разблокировать подвергшиеся цензуре материалы ряда крупных российских СМИ, среди которых РИА Новости и телеканал «Звезда».