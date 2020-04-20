Facebook разработал карту с данными о количестве людей в США с симптомами коронавируса

Facebook разработал карту, на которой указано, сколько людей в США в процентном соотношении испытывают симптомы, которые могут указывать на инфицирование коронавирусом нового типа. Как сообщается в понедельник в пресс-релизе компании, карта основана на данных исследования Университета Карнеги-Меллона.

«Сегодня исследовательский центр Университета Карнеги-Меллона опубликовал первые результаты своего опроса по симптомам в США, который мы продвигали на Facebook. Используя усредненные сведения [Университета] Карнеги-Меллона, Facebook подготовил свой первый отчет и новые интерактивные карты, которые мы планируем обновлять ежедневно во время вспышки [коронавируса]», — указано в пресс-релизе.

На карте можно посмотреть процентное соотношение людей с симптомами коронавируса или гриппа к здоровым людям по округам США. Отдельно отмечается, что речь не о тех, у кого подтверждено заражение коронавирусом, а о тех, кто сообщил о схожих симптомах. Глава Facebook Марк Цукерберг в своей колонке для газеты The Washington Post добавил, что сейчас компания сотрудничает с Университетом Мэриленда, чтобы «расширить это исследование на весь мир».

«[Результаты опроса] коррелируют с публично доступной информацией о подтвержденных случаях, и это предполагает, что сведения могут помочь спрогнозировать, где заболевание распространится», — пояснил Цукерберг. «Мы надеемся, это поможет правительствам и властям сферы здравоохранения по всему миру, которые, возможно, иначе не смогли бы иметь такого рода точную информацию, чтобы принимать решения заранее за недели или месяцы», — добавил он.(ТАСС)