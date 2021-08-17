Американская компания Facebook ввела запрет на любой контент, связанный с продвижением группировки «Талибан», в своей социальной сети, а также в Instagram и мессенджере WhatsApp. Об этом сообщил во вторник телеканал CNBC со ссылкой на представителя Facebook.

«Согласно законодательству США «Талибан» признан террористической организацией, и мы запретили ему пользоваться нашими сервисами в соответствии с нашей политикой в отношении опасных организаций», — сообщил представитель компании.

Этот запрет означает, что администрация соцсети Facebook удалит учетные записи, которые принадлежат талибам, а также те страницы, которые оказывают поддержку запрещенному движению и восхваляют его. Телеканал отметил, что движение на протяжении нескольких лет распространяло свои сообщения при помощи социальных сетей.

Введение ограничений в WhatsApp затруднено тем, что платформа чата полностью зашифрована и Facebook не может контролировать сообщения пользователей. Тем не менее представитель мессенжера заявил, что если Facebook «станет известно, что в WhatsApp может присутствовать лицо или организация, на которых наложены санкции, то будут приняты меры».