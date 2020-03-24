Facebook и Instagram из-за коронавируса снизят качество видео в Латинской Америке

Американская компания Facebook снизит качество видеозаписей в своих социальных сетях на территории стран Латинской Америки. Как сообщило в понедельник агентство Reuters, это будет сделано для снижения нагрузки на компьютерные сети в условиях распространения нового коронавируса — люди во многих странах проводят больше времени дома и более активно пользуются соцсетями и услугами видеохостингов.

«Чтобы избежать возможной перегрузки сетей, мы временно снизим качество видео в Facebook и Instagram на территории Латинской Америки», — говорится в заявлении представителя компании. Ранее компания Facebook, сервис потокового видео Netflix, видеохостинг YouTube, а также компании Walt Disney и Amazon ввели аналогичные ограничительные меры на территории европейских стран.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов.(ТАСС)