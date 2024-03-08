Если верить некоторым ведущим российским изданиям, на днях армянский премьер-министр Никол Пашинян провел «тайное» совещание правящей партии, где сообщил, что настало время кардинальным образом изменить внешнеполитический курс страны, т. к. западные страны-партнеры требуют ужесточить политику в отношении России, которая почти отвернулась от Армении, т.е. в последнее время она весьма равнодушна к проблемам своего бывшего форпоста.

В принципе, тут ничего «тайного» вовсе нет, т.к. мало кто сомневается, что Пашинян является прозападным политиком – это прекрасно знают и в Москве, т. к. Пашинян при первой же возможности озвучивает различные антироссийские заявления. Но пока в политике Пашиняна не была заметна четкая прозападная линия, создавалось впечатление, что у него нет четкой и всесторонней политической программы, а так, без этого выходить из сферы влияния России дело непростое – Москва за все это время фактически взяла под контроль все сферы жизнедеятельности своего маленького геополитического спутника.

Кроме того, одно дело критика, другое же — целенаправленная политика выхода Армении, как говорится, из — за пазухи Кремля. Еще раз заметим, что за все эти годы непонятно было: с чего хочет начать Никол Пашинян?

Именно на этом «тайном совещании» впервые стали известны евроориентиры Армении – Ереван в ближайшее время намерен получить статус страны-кандидата в ЕС! Команда армянского премьера не позднее осени этого года намерена подать соответствующую заявку в структуры ЕС. Но политические наблюдатели уже отмечают, что это дело вовсе непростое.

Во-первых, на пути еврострастей Еревана есть такое серьезное препятствие, как Москва. Даже еврокомиссары сами отмечают, что им в Армении придется больше работать, чем в других бывших республиках.

Да, еще при бывшем президенте Серже Саргсяне официальный Ереван умудрился «состряпать» какой-то «договор» с ЕС. Но это пока ничего не значит, сами армянские эксперты называли этот «документ» пустой декларацией. Но даже этот договор- декларация вызвал негодование определенных кругов Кремля – думается, что это стало поводом относительного похолодание отношений между Москвой и Ереваном, т.к. Москва не противилась приходу к власти «прозападного кадра» Н.Пашиняна, хотя ее связывало многое с тогдашним криминальным карабахским политическим кланом.

Во-вторых, даже при более благоприятных обстоятельствах интеграция в ЕС — процесс требующий определенного времени, так как структурам ЕС свойственна некоторая инерция. Это показал опыт таких стран, как Грузия, Украина и Молдова.

Кроме того, чтобы получить статус страны –кандидата Армения должна выполнить какие-то требования. Конечно, геополитические соображения могут ускорить этот процесс. Например, так случилось при предоставлении Грузии статуса страны – кандидата – всем известно, что Тифлис не выполнил все требования ЕС.

Да, в настоящее время Европа проявляет определенный интерес к Еревану – отправляет туда своих «миротворцев» — наблюдателей, открыто вооружает Армению. В этом деле особо старается Франция. Но тут возникает весьма резонный вопрос: готов ли Запад открыть второй фронт против России?

Именно, поэтому некоторые наблюдатели считают, что Ереван скорее всего займет выжидательную позицию, т.е. будет ждать финала российско-украинской войны. Но Н.Пашинян сжигает все мосты – он буквально пару недель тому назад одной европейской телекомпании заявил, что Москва несколько раз пыталась свергнуть его. Кроме того, как отметили чуть выше, США и Европа требуют от него более решительной политики. По этой причине, армянский премьер находится перед сложным выбором. Пока он решение проблемы хочет переадресовать населению страны. Но скажут ли армяне то самое слово, которое так нужно, даже необходимо их премьеру-министру?..