Европарламент: «Пандемия коронавируса – сильнейший кризис со времен Второй мировой войны»

Председатель Европейского парламента (ЕП) Давид Сассоли оценил кризис в Европе, вызванный распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Его слова передает Интерфакс.

«Европа не знала столь драматичного кризиса с окончания Второй мировой войны», — заявил Сассоли. Он отметил, что Евросоюз наконец принял пакет мер по борьбе с коронавирусом и противодействию экономическим последствиям пандемии. По его мнению, ни одно европейское правительство не смогло бы справиться с этим самостоятельно.

В частности, предложенные меры указывают на необходимость сохранить рабочие места, предприятия и экономику в целом. Кроме того, они предлагают 37 миллиардов евро ликвидности из бюджета Евросоюза. Теперь их должны одобрить Совет ЕС и Европарламент.