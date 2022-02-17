Евродепутат-националист из Болгарии Ангел Джамбазки поднял руку в «нацистском приветствии» в зале Европарламента в Страсбурге, за это его осудили другие депутаты и председатель ЕП Роберта Метсола.
Суд ЕС отклонил в среду иски Венгрии и Польши против механизма, который обуславливает выделение средств из общего бюджета Евросоюза соблюдением верховенства права получателями-странами ЕС.
Депутат Джамбазки, который входит во фракцию «Европейских консерваторов и реформистов», на дебатах в Европарламенте жестко раскритиковал решение ЕС. В своем Twitter он назвал постановление суда «мерзостью». Покидая зал парламента, Джамбазки вскинул руку, что зафиксировано на видео, опубликованных евродепутатами.
«Фашистское приветствие в Европейском парламенте неприемлемо для меня всегда и везде. Оно оскорбляет меня и всех в Европе. Мы выступаем за противоположные вещи. Мы Палата демократии. Этот жест принадлежит самой темной странице нашей истории и должен оставаться там», — написала в Twitter спикер ЕП.