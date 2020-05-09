Еврогруппа согласовала программу ЕС для борьбы с пандемией в 240 млрд евро

Еврогруппа (Совет министров финансов зоны евро) согласовала в ходе видеоконференции финансирование программы экстренной кредитной помощи странам ЕС для борьбы против пандемии коронавируса суммарным объемом до 240 млрд. евро.

Как ТАСС, об этом говорится в распространенном по итогам встречи заявлении.

«Мы согласовали параметры и нормы программы кризисной поддержки в условиях пандемии, доступной всем странам ЕС, — говорится в документе. — Эти средства могут быть использованы для прямого и непрямого финансирования систем здравоохранения». Деньги будут предоставляться через Европейский стабилизационный механизм (ESM, европейский стабилизационный фонд).

Как заявил по итогам заседания Еврогруппы ее председатель Мариу Сентену, «это позволит запустить данную программу до 1 июня текущего года». В оставшиеся дни «все положения программы должен утвердить Совет управляющих ESM и страны-члены». Средства в рамках этой программы будут доступны странам ЕС в течение 12 месяцев, этот срок может быть продлен дважды в случае необходимости. Деньги будут привлекаться в виде кредитов со сроками погашения до 10 лет.

По словам Сентену, предельный объем помощи, который каждая из стран ЕС может получить, не должен превышать 2% ее ВВП 2019 года. Этот пакет ESM в 240 млрд евро является ключевым из трех элементов большой программы ЕС по борьбе с кризисом коронавируса (утверждена на саммите сообщества 23 апреля) объемом в 540 млрд. евро. Вторым ее элементом является программа Еврокомиссии SURE объемом 100 млрд евро для выплат целевых компенсаций работодателям, чтобы хотя бы часть из них воздержалась от увольнения своих сотрудников. Третий элемент — это программа льготного кредитования на 200 млрд. евро для поддержки малых и средних предприятий со стороны Европейского инвестиционного банка.