Интервью # с украинским политологом Евгением Магдой:

— Одним из самых громких скандалов последнего времени стали обвинения, выдвинутые в адрес главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака, со стороны члена палаты представителей конгресса США, этнической украинки Виктории Спартц. Она заявила, что Ермак может быть связан с властями России. Насколько это обоснованные обвинения?

— Стоит отметить, что Виктория Спартц не просто заявила о возможных связях Андрея Ермака с Россией, но и попросила президента США Джо Байдена предоставить ей соответствующую информацию. Я полагаю, что этот ответ она получит. И США, и ЕС обеспокоены не только полномочиями шефа президентского офиса Зеленского, но и саботажем назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. На Западе, как и в Украине, многие полагают, что за этим стоит Олег Татаров, заместитель Ермака в Офисе президента. Между тем, назначение главы САП и конкурс на пост председателя Национального антикоррупционного бюро являются условиями предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Поэтому игнорировать подобные обвинения недальновидно.

— Виктория Спартц также утверждает, что США не уверены, что средства, которые Штаты оказывают Украине как военную помощь, используются по назначению. Но, с моей точки зрения, это абсурд. Ибо, у США есть целый ряд представителей Пентагона, контролирующий процесс вооружения украинской армии. Неужели Спартц не знает об этом?

— Действительно, слова Спартц – это часть риторики некоторых представителей Республиканской партии, к которой она принадлежит. Республиканцы сейчас в оппозиции и полны решимости взять реванш. 8 ноября в США пройдут мид-термс – промежуточные выборы, где будут выбирать и членов Палаты представителей, поэтому Спартц весьма активна. Есть еще один важный момент – формат ответа официального Киева на ее выпады перевел элемент предвыборной борьбы в США в элемент украинско-американской межгосударственной повестки дня. И если республиканцы в ноябре получат контроль над Палатой представителей и Сенатом, Ермаку придется несладко.

— Американская поддержка Украины продлится столько, сколько потребуется, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Насколько слова Белого Дома совпадают с его реальными действиями?

— Хочу напомнить, что на момент полномасштабного вторжения России Украина не имела договоров об оказании военно-технической помощи ни с одной страной мира. Поэтому ситуация меняется буквально на ходу. США не только поставили Украине немало вооружения, но и стали модератором проекта «Рамштайн», объединившего других союзников в деле поддержки Украины. Конечно, ВСУ нужно еще больше оружия, но лучший способ агитировать за увеличение объемов его поставок – эффективное использование уже полученных гаубиц и РСЗО.

— Как скажется на позиции официального Лондона то, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уйдет в отставку?

— Уверен, что позиция Великобритании не изменится, поскольку поддержка Украины отвечает ее собственным интересам. Правда, действия Лондона после отставки Джонсона станут несколько менее эксцентричными.

— На 16 июля намечено внеочередное заседание нижней палаты Государственной Думы РФ. Много было рассуждений о том, что президент РФ Владимир Путин посетит это заседание и объявит всеобщую мобилизацию в стране. Но пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков уже сообщил, что Путин не планирует выступать в Госдуме 15 июля. В чем тогда может быть смысл этого внеочередного заседания ГД ?

— Я сомневаюсь в способности Путина объявить всеобщую мобилизацию. Это будет противоречить понятию «специальная войсковая операция», которая, как утверждают в Кремле, «проходит по плану». Мобилизация в России будет воспринята как объявление войны (думаю, что Западу, а не Украине, исходя из риторики Путина), поэтому мобилизация сыграет скорее против российской власти. Предсказывать повестку дня заседания Госдумы – занятие неблагодарное, ведь давно известно, что российский парламент – не место для дискуссий, там примут все, что предложит Кремль.