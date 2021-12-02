Всегда и во все времена полиция состояла из людей с разными характерами, с разным уровнем воспитания и мировоззрением. В Азербайджане все обстоит ровно также. Есть немало сотрудников полиции, которые принимали участие в первой и второй войне за освобождение оккупированных Арменией территорий нашей страны. Есть те, кто рисковал жизнью и даже погиб, противостоя бандитам. Есть те, кто спасал граждан республики в самых разных форс-мажорных ситуациях.

Но есть и другие полицейские. Те, которые проявляли и, увы, продолжают проявлять чудовищную жестокость по отношению к гражданам Азербайджана, кто считает себя членом касты «неприкасаемых». Эта категория лиц пришла работать в полицию, ибо жаждала обладать хоть какой-то властью, чтобы использовать ее не во благо обществу, а для утоления своих разнообразных комплексов.

И работа руководства МВД должна состоять в регулярном поощрении первых, при регулярной же чистке своих рядов от вторых. Потому, что в противном случае происходит то, что мы все увидели в среду. В этот день активисты оппозиционных партий попытались провести несанкционированную акцию протеста на Площади фонтанов в центре Баку. Протестующие требовали освобождения бывшего главы Гедабекского района, члена ПНФА Салеха Рустамова, который объявил голодовку в тюрьме. Отметим, что Салех Рустамов уже несколько недель проводит в заключении голодовку. Активист ПНФА Рустамов приговорен к семи годам лишения свободы. По версии следствия, он ежемесячно собирал у занимающихся в России бизнесом граждан Азербайджана средства на поддержку ПНФА, общая сумма сборов составила 412 тысяч долларов. По этому делу, помимо Салеха Рустамова, осуждены на различные сроки лишения свободы его племянник и три члена ПНФА.

Я не собираюсь давать оценку справедливости вынесенного в отношении него решения. Хотя бы потому, что не обладаю всем необходимым объемом информации на сей счет. Но то, что оппозиция выбрала местом проведения своей акции площадь Фонтанов, где всегда людно и где нет и быть не может условий для митингов, считаю осознанной провокацией. Такой же, как и день проведения акции протеста.

В среду, как известно, в спортивном комплексе Государственной пограничной службы проходила церемония прощания с военнослужащими, которые погибли в результате крушения вертолета Ми-17 на полигоне Гарахейбат в Хызинском районе. В церемонии прощания приняло участие руководство Государственной пограничной службы и других силовых структур Азербайджана, члены семей и родственники погибших, а также представители общественности.

Это, безусловно, был трагический день для Азербайджана. И хотя бы из уважения к памяти погибших, можно было бы не проводить акцию протеста в этот день. Кстати, тут можно обратить внимание и на действия руководителей ряда отечественных телеканалов, где также проявили неуважение к памяти погибших, не прекратив показ откровенно дешевых шоу-программ. Но речь сейчас идет не о телевизионных боссах, а о лидерах радикальной оппозиции. Они сейчас используют очевидный факт жестокого разгона митинга в своих целях. Они раздают интервью, кричат на весь мир о репрессиях в отношении оппозиционеров. Активничают и оппозиционно настроенные, не являющиеся членами какой-либо партии, блогеры. Плюс, напомнить о себе решили и откровенные политические спекулянты, жаждущие подороже продать свою лояльность действующей власти. Именно для этого, чтобы с ними начали разговаривать, они встали на сторону возмущенных граждан.

Все это так. И всего этого стоило ждать. Но возникает всего один, простой вопрос — зачем нужно было давать всем им повод для обоснованного возмущения? Да, обоснованного. Потому, что факт жестокого разгона митинга видели все. Но что еще более печально, все видели и ложь со стороны МВД. Как известно, начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД майор полиции Эльшад Гаджиев заявил, что утверждения о том, что Тофига Ягублу избили и подвергли особому давлению в отделении, являются необоснованными:

«Но, несмотря на все это, данные утверждения будут соответствующим образом проверены», — добавил он. Так нужно же было сначала все проверить, а уже потом утверждать, что никакого насилия в отношении Т.Ягублу не было. Тем более, что социальные сети и сайты оппозиционных изданий пестрели фотографиями реально и жестоко избитого Т.Ягублу! Его увезли в больницу. И я надеюсь, что он будет вылечен. Но те, кто его избил, кто проявил совершенно неуместную жестокость по отношению к участникам несанкционированного митинга, должны быть наказаны.

Наказан, с моей точки зрения, должен быть и начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД майор полиции Эльшад Гаджиев. Он банально соврал. И его ложь, опровергнутая самим видом избитого Т.Ягублу, подлила масла в огонь возмущения общественности. Действовать нужно совсем иначе. Во-первых, не проявлять такой неуместной жестокости по отношению к участникам, пусть и несанкционированной, акции протеста. Во-вторых, не отрицая очевидных фактов этой неуместной жестокости. В-третьих, не покрывая тех, кто ее проявил.

Куда правильнее было бы, чтобы глава МВД Вилаят Эйвазов сделал отдельное заявление, в котором бы сказал, что проявившие жестокость в отношении Т.Ягублу и иных участников несанкционированной акции протеста будут наказаны. Вообще бы было здорово, если бы глава МВД лично навестил Т.Ягублу. Таким образом градус недовольства в обществе сразу бы спал, а лидеры радикальных оппозиционных партий лишились бы многих из своих аргументов.

Кстати, давно уже должна была бы быть рядом с Т.Ягублу и с остальными пострадавшими в ходе акции протеста и омбудсман Сабина Алиева. Это тоже было бы позитивно воспринято обществом и обнулило бы такой аргумент, как используемое ныне утверждение оппозиционеров о «нежелании властей реагировать на факты избиения участников митинга». Увы, мы снова увидели крайнюю, мягко говоря, медлительность в действиях отечественного омбудсмана.

И в итоге удар нанесен по имиджу государства и его руководства. Как известно, 9-10 декабря президент США Джо Байден проведет виртуальный Саммит за демократию с участием лидеров стран и правительств, гражданского общества и частного сектора, чтобы «изложить повестку дня демократического обновления и коллективно противостоять серьезным угрозам, с которыми сталкиваются демократические страны». Азербайджан на это мероприятие не приглашен. Но я вовсе не удивлюсь, если о нашей стране на данном саммите будет сказано немало негативного. В том числе, используя факт избиения Т.Ягублу и попытку МВД отрицать это. Кто выиграет от этого? Армения, иные недружественные Азербайджану страны, а также лидеры радикальной оппозиции. Хотя, можно было бы и не давать им всем такого повода, признав несоразмерное применение силы со стороны полиции, заявив, что в полиции, увы, работают разные люди, наказав виновных.