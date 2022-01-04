Отменен этап Кубка мира в французском Ле Рус, который должен был состояться с 14 по 16 января. Об этом сообщает Международная федерация лыжных гонок.

Организаторы заявили, что несмотря на все усилия властей Франции и новые ограничения, они не могут гарантировать безопасность спортсменов, тренеров, обслуживающего персонала и зрителей.

Таким образом, до Олимпийских игр — 2022 в программе Кубка мира остался только один этап, который должен пройти 22-23 января в словенской Планице. В программе классический спринт и скиатлон. (Газета.Ру)