В Эстонии усилили погранконтроль в районе латвийской границы и в портах, чтобы предотвратить незаконные пересечения границы мигрантами. Об этом порталу телерадиовещания ERR сообщил глава МВД республики Кристиан Яани. Однако он отметил, что пока «миграционного давления на Эстонию нет».

Полицейские патрули будут проводить выборочные проверки по всей стране. Основательные проверки будут проводиться в портах, поскольку нелегалы могут через них переправляться в Северную Европу.

Дополнительные патрули направлены в район эстонско-латвийской границы. Ранее латвийские пограничники задержали на границе с Республикой Беларусь 38 нелегальных мигрантов. Полицейские будут чаще проверять документы и автомобили, автобусы и грузовики.

До этого с проблемой мигрантов, прибывающих через территорию Республики Беларусь , столкнулась Литва. Через белорусскую границу с начала года в прибалтийскую республику попали свыше четырех тысяч человек.

Чтобы мотивировать нелегалов из Азии и Африки уезжать обратно на родину, литовские власти пообещали им выплатить единовременное пособие в размере 300 евро.