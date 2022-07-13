Вследствие долгих наблюдений за действиями оппозиции и власти у меня сложилось свое видение политической ситуации внутри страны, которое я постараюсь изложить в этой статье.

Для полноты картины следует вернуться в 2019-ый год, ознаменовавшийся появлением некой волны, и если оппозиция смогла бы ее поймать, то, возможно, она вышла бы на новые рубежи. На деле же случилась так, что эта волна отвела оппозицию еще дальше от цели. Дело в том, что девальвация национальной валюты и инфляционное давление привели к ухудшению социального положения населения, которое в поисках выхода из ситуации неожиданно обратило свой взор на оппозицию. Вероятно, и внешние игроки стремились воспользоваться недовольством людей и поощряли активность оппозиционеров, но это не имеет особого значения, так как главное для внутриполитических изменений это протестная масса. Если она есть, то найдутся силы, желающие ею воспользоваться, а если нет, то ни внутри страны, ни за ее пределами никто ничего не сможет сделать.

19 Января 2019 года произошел крупный разрешенный объединённый митинг партий Народного Фронта Азербайджана и Реал, возглавляемые Али Керимли и Ильгаром Мамедовым соответственно. С этого митинга началась волна недовольства среди населения страны. Люди смотрели оппозиционные каналы на ютубе, количество которых увеличивалось с каждым днем. Количество комментариев с требованием продолжения митингов также увеличивалось, но вот сама оппозиция будто бы не знала, что делать в этой ситуации. В интернет-пространстве появилось множество политических каналов с разными позициями, от нейтральной до радикальной. Сначала появились каналы, управляющиеся из Америки и различных стран Европы, которые пропагандировали идею политических перемен. Среди них были такие, которые собирали деньги для этих самых перемен, также были те, которые использовали ненормативную лексику в адрес официальных лиц страны. Справедливости ради надо также отметить присутствие и нескольких более-менее качественных оппозиционных каналов, но самыми интересными для меня были каналы, управляющиеся из Азербайджана, с нейтральной позицией. Меня не покидает ощущение, что эти каналы были созданы для отвлечения внимания внутренней аудитории от зарубежных медиаресурсов, хотя даже среди оппозиционеров и политических блогеров, ведущих свою деятельность из-за пределов страны, были неоднозначные люди. Весьма вероятно, некоторые из них не те люди, за кого они себя выдают и, быть может, когда-нибудь это тоже раскроется. Но сейчас из-за отсутствия какой-либо информации у меня нет намерения обсуждать это. Хочется лишь добавить, что простые люди буквально умоляли оппозицию объединиться, что оказалось невозможным, вероятно, по этой самой причине.

Когда есть волна, нужно выждать момент и поймать ее, прямо как в серфинге. В этом виде спорта нужно оседлать переднюю или нижнюю часть волны, движущейся в сторону берега, и если это сделать правильно, то волна четко принесет вас на место назначения. В обратном случае можете попасть в сильное течение, которое идет от берега, и придется приложить усилия, чтобы выйти из этой ситуации.

Лидер должен видеть момент и уметь быть в правильное время в правильном месте, иначе есть вопросы к его лидерским качествам. Толпа встретила Наполеона Бонапарта с восторгом, когда он вернулся с сирийской военной кампании, хотя нельзя даже сказать, что она была столь успешна, ибо несмотря на двухмесячную осаду Акра, он так и не смог его взять. Но его победы в Италии сделали его героем в глазах рядовых граждан, и когда он узнал о мятеже, срочно вернулся во Францию, так как понял, что наступило время перемен и именно он должен совершить эти перемены.

19 октября, так и не получив разрешения, партия Народного фронта организовала неразрешенный митинг, и надо отметить, что он был достаточно многочисленным, тем более для неразрешенного. Все это происходило под давлением людей, разгневанных социальными проблемами и видящих выход исключительно в изменении политической системы страны. Сразу после этого был назначен еще один неразрешенный митинг, и он обещал быть еще более многолюдным, но неожиданно был отменен в самый последний момент лидером оппозиции. Таким образом волна прошла мимо, а серферы, упустившие ее, оказались еще дальше от берега, а некоторые и вовсе попали в опасные быстрые течения, из которых никак не выберутся.

Самое интересное, что именно после этого происходят реальные внутриполитические изменения, словно волну, не сдвинувшую с места оппозицию, оседлала власть. Президент страны проанализировал ситуацию и четко понял, что пришло время менять старую систему, не отвечающую новым вызовам. Один за другим начали уходить представители старой системы, люди десятилетиями занимавшие высокие посты, а на их места назначались кадры, получившие образование за границей, такие, как министр образования Эмин Амруллаев, помощник президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев и др. Также хочется отметить замену не говорящего на своем языке министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова на более интересного и активного Джейхуна Байрамова. Но, на мой взгляд, главным открытием для всех оказался министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, который имеет как экономическое, так и юридическое образование, которое он получил в США.

Если мои рассуждения относительно происходящих событий верны, то можно предположить, что уход старых, неграмотных чиновников, без нужного мировоззрения и знаний языков, будет продолжаться. Их места будут занимать молодые кадры, получившие образование в Америке и странах Европы, с целью использования их знаний и опыта в развитии сельского хозяйства, промышленности, культуры, медицины, спорта и других сфер жизнедеятельности страны. Опыт западных стран — эта дорожная карта счастливого будущего, если мы хотим получить развитое и демократическое государство. Мое самое сильное убеждение состоит в том, что каждый чиновник имеющий советское образование и мышление, не дает стране идти путем развития демократических стран, и если посчитать сколько у нас таких было, то можем понять причину наших проблем, нашей отсталости. Только освободившись от них мы сможем вздохнуть полной грудью и почувствовать свободу, скорость, прогресс, невиданные доселе.

Система, при которой чиновники становились олигархами и имели при себе орду журналистов и ручных депутатов для передачи обществу нужной им информации, не имеет будущего, и глава государства это понимает, и все последние назначения нужно рассматривать именно в этом контексте.

В нашей стране должна быть сильная оппозиция, ведь на самом деле именно это является главным показателем силы государства и его власти.

Государственный секретарь США, лауреат нобелевской премии Генри Киссинджер утверждает, что власть – величайший из афродизиаков, но это не означает, что ее можно получить, неорганизованно и не имея идеи. Сейчас же нам остается ждать и наблюдать за политическими изменениями внутри страны сверху, под руководством господина президента, которые должны вывести нас на новые рубежи.

Ахмед Ширалиев, специально для #