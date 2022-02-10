Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объявил решение по жалобе бывшего председателя правления ОАО «Международный банк Азербайджана» Джахангира Гаджиева. Об этом, по информации «Туран», сообщил юрист Халид Агалиев.

ЕСПЧ счел, что суды Азербайджана не смогли обосновать необходимость заключения Гаджиева в период следствия под стражу.

ЕСПЧ признал нарушение прав Гаджиева по ст. 5.3 (право на свободу и личную неприкосновенность) Европейской конвенции прав человека.

Страсбургский суд постановил выплатить ему компенсацию в размере 3500 евро.

Гаджиев был арестован 5 декабря 2015 года, впоследствии Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к 15 годам лишения свободы. Он и другие фигуранты дела были признаны виновными в злоупотреблении, мошенничестве с причинением крупного ущерба, присвоении и растрате, превышении должностных полномочий, даче взятки.

B конце декабря 2018 г. генпрокуратура сообщила о предъявлении Гаджиеву обвинений по новому делу по статьям о присвоении крупной суммы денег, легализации средств, полученных преступным путем, уклонении от уплаты налогов и др.

В сентябре 2019 года суд прибавил Гаджиеву еще полтора года тюремного срока.

Однако в феврале 2020 г. Бакинский апелляционный суд сократил срок на 3 месяца в связи со смягчением в законодательстве наказания по статьям: 179.3 (присвоение в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.