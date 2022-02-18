Вчера темой номер один, которая широко обсуждалась в отечественных средствах массовой информации и социальных сетях, был коллапс, который наблюдался на проспекте Гейдара Алиева в Баку. Говоря народным языком, на «аэропортовской трассе».

Проблема автомобильных пробок в нашей столице давно уже (извините за тавтологию) – не проблема, а рутина, к которой волей-неволей начинаешь привыкать. Однако накануне привычная нашему глазу «пробка» была настолько стабильной, что превратилась в затор.

И что обиднее всего: ведь в это время никто из высокопоставленных особ по данной трассе не проезжал. И тысячам людей пришлось опоздать на работу или по другим делам из-за простых «смертных».

Блюстители закона быстро выяснили, что возмутителями спокойствия стали не армянские диверсанты, чей черный глаз слепит наше процветание, а …обычные водители грузовиков.

Оказалось, что 4 грузовика перекрыли дороги, водители таким образом выражали протест против начальника Государственной службы автомобильного транспорта Анара Рзаева и начальника отдела Мелика Алиева. Водители грузовиков были недовольны тем, что привезенный ими товар портится из-за невыдачи разрешительных документов.

Спустя определенное время движение на проспекте Гейдара Алиева, конечно же, было восстановлено, но уверен, что многие водители (даже самые культурные), покопавшись в памяти, вспомнили весь свой нецензурный лексикон.

И вот тут приходится задаться вопросами русских классиков: «Что делать?» и «Кто виноват?». Но вся интрига состоит в том, что ответить на эти, вроде бы, простые вопросы однозначно не удастся. И объяснение этому зависит от того, на какой ступени социальной лестницы ты находишься.

Понятно, что мнение того, кто находится на первой ступени, отлично от позиции того, кто стоит несколькими ступенями выше. И если первые на вопросы отвечают протестом и конкретными именами, вторые говорят обратное. Мол, водители с жиру бесятся, вот и решили разнообразить свою скучную жизнь нарушением общественного порядка. Типичная реакция чиновничьего сословия.

Согласитесь, что при одном произношении слова «чиновник» у многих возникает идиосинкразия. И не имеет значения, чиновник этот начальник ли ЖЭКа или министр: само слово автоматически ассоциируется с нечистоплотностью на руку, вороватостью.

Конечно же, с точки зрения закона водители грузовиков, доведенные, судя по всему, до ручки, совершили правонарушение. Однако во всей этой катавасии стражи правопорядка потеряли причинно-следственную связь. Хотя новость одного из отечественных сайтов вернула надежду на то, что справедливость, порой, должна быть выше закона.

В информации сообщалось о том, что министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев провел совещание в связи с протестом водителей фур. Глава отдела Госслужбы автомобильного транспорта Мелик Алиев был уволен, а руководителю службы Анару Рзаеву вынесено предупреждение.

Но надежда на справедливость у наивных азербайджанцев угасла так же быстро, как и появилась. Очень скоро в вышеупомянутом министерстве опровергли данную информацию, что стало последним гвоздем, вбитым в гроб на что-то еще надеющихся.

Вернемся к решительным мерам стражей правопорядка, которые вместо того, чтобы расследовать причину произошедшего, предпочли более легкий путь: заняться следствием. Причем, как в прямом, так и переносном смысле.

Было возбуждено уголовное дело, в результате чего водителям вменяется статья «организация или активное участие в действиях, нарушающих общественный порядок». Наказание предусматривается либо в виде штрафа от 5 до 8 тысяч манатов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы до 3 лет.

Вот так и получается. Хотели соблюдения прав, а оказались перед угрозой лишения свободы. Кстати, «злостные нарушители» извинились перед гражданами за перекрытие дороги. Наверное, они очень просили телевизионщиков снять на камеру их искреннее раскаяние.

А как же быть с вопросом: что стало с виновниками, по мнению водителей, вчерашнего торжества на проспекте Гейдара Алиева — Меликом Алиевым и Анаром Рзаевым? Да ничего, как работали на своих должностях, так и продолжают работать.

Но зато в следующий раз водители фур будут умнее. Если вас чиновники обделили в материальном плане, то не протестовать надо, а благодарить. Иначе будете выражать свой протест за колючей проволокой…