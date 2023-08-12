В село Агалы Зангиланского района переселяются еще 22 семьи (106 человек).

Как сообщает АПА, очередная колонна отправляется из городка “Зангилан”, построенного для вынужденных переселенцев в поселке Масазыр Абшеронского района.

В соответствии с составом семьи 9 из переселяемых семей обеспечены трехкомнатными, 9 — четырехкомнатными и 4 – пятикомнатными частными жилыми домами.

Переселенные семьи ранее проживали в местах временного поселения в городах Баку и Сумгайыт, а также на территории Абшеронского района.