Брюссель находится в контакте с властями Греции по поводу гибели от обморожения нелегальных мигрантов на границе с Турцией, а также планирует запросить соответствующую информацию у Агентства ЕС по безопасности внешних границ Frontex, Европейской полицейской организации (Европол) и Анкары, сообщает Агентство Анадолу.

«Очень важно установить истину. Это вопрос, который должны расследовать власти на местах. Мы также запросим информацию у Frontex и Европол», — сказала представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер на ежедневном брифинге в Брюсселе.

По ее словам, на данном этапе еще рано делать какие-либо выводы.

Отвечая на вопрос греческого журналиста относительно обвинений Турции в адрес Греции по поводу выдворения мигрантов с греческой территории, Хиппер сообщила, что Еврокомиссия обеспокоена подобными фактами и всегда серьезно относится к ним.

«Очень важно, чтобы мы имели возможность связаться со всеми сторонами. Второго и третьего февраля комиссар Евросоюза по внутренним делам Илва Йоханссон обсудила ситуацию с греческой стороной. Точно так же мы будем обсуждать этот вопрос и с турецкими властями», — сказала Хиппер.