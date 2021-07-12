Евросоюз намерен предложить Афганистану помощь в стабилизации ситуации в стране после завершения вывода оттуда военных США и НАТО.

Об этом, как передает ТАСС, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

«Министры призвали «Талибан»принять участие в политическом процессе. Они также призвали мировое сообщество оказать Афганистану необходимое содействие», — заявил Боррель.

США и НАТО начали вывод своих войск из Афганистана 29 мая этого года, после продолжавшейся почти 20 лет военной операции в этой стране.