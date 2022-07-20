Глава Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин прокомментировал свой приезд в Армению сразу после директора ЦРУ Уильяма Бёрнса. По словам Нарышкина, его визит в столицу Армении «точно не связан с приездом сюда <…> американского коллеги».

При этом он считает, что все может быть наоборот: «Не исключаю, что его визит как раз связан с моей поездкой», сообщает «Московский комсомолец».

Напомним, Бёрнс прибыл в Ереван 15 июля и встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и секретарем армянского Совбеза Арменом Григоряном. Сообщалось, что стороны обсуждали вопросы международной и региональной безопасности.

Нарышкин прибыл в столицу Армении 18 июля и также обсудил с Пашиняном вопросы международной и региональной безопасности.

Одним словом, нельзя исключать некую взаимосвязь между приездами первых лиц внешней разведки Америки и России в Ереван в течение короткого промежутка времени.

Но вот в чем эта взаимосвязь, вопрос не из простых. Чем все-таки можно объяснить эти последовательные приезды?

Отдельно глава СВР отметил, что в Ереване стороны обсудили вопросы обмена разведывательной информацией и совместных действий с целью выявлений целого комплекса внешних угроз по отношению к Армении и к России.

Несколько дней назад прошла новость, что в Армении собираются создать Службу внешней разведки. И в Ереване Нарышкин заявил журналистам, что Россия готова оказать необходимую поддержку Армении в случае создания этой страной такой отдельной службы.

«Создание или не создание отдельной службы внешней разведки — это, конечно, компетенция политического руководства Армении. В каком бы формате мы ни работали с армянскими коллегами, мы окажем любую методологическую помощь, поддержку», — сказал Нарышкин.

«Мы будем так же надежно и последовательно взаимодействовать, как взаимодействовали до сего дня», — отметил он.

Высказываются и другие версии относительно этих приездов. Кто-то считает, что США сейчас активно работают над вытеснением РФ из региона, с Южного Кавказа. Другие полагают, что никакой взаимосвязи между визитами нет, а Бёрнс прилетал в связи с тем, что американское посольство в Ереване является главным центром по сбору информации о ситуации в Иране, и тамошние армяне, водители транзитных грузовиков, иранские туристы являются информаторами американских спецслужб.

Кроме того, есть версия, что поскольку Армения стала лидером по приему убежавших из России диссидентов и различных фирм в IT-сфере, те могут представлять интерес для спецслужб США, чтобы задействовать их в антикремлевской деятельности.

Своим мнением обо всех этих гипотезах, и о последовательности визитов Нарышкина-Бёрнса поделился с # Гела Васадзе, ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC):

— Что ж, давайте пройдемся по всем пунктам. В том, что США активно вытесняют сегодня Россию отовсюду, можно не сомневаться. И Южный Кавказ тут, конечно, не исключение. Это раз, и об этом с Пашиняном говорили и Бёрнс, и Нарышкин. Но нужно было бы для этого приезжать самому директору ЦРУ? Вряд ли.

Посольство США в Армении одновременно является посольством США в Иране, этакое гнездо шпионов. Но что могло пойти там настолько не так, чтобы для этого потребовался визит самого Бёрнса? Возможно такое? Возможно. Итак, первая рабочая версия — ЧП с американской резидентурой в Иране. Если это так, то мы можем узнать об этом из сообщений официального Тегерана. Но пока таких сообщений нет.

Для перевозки в США «православных айтишников» (автор определения Володимир Копчак), Бёрнс тоже вряд ли нужен.

Есть ещё версии — канал связи с русскими или предупреждение возможной провокации в связи с подписанием газового контракта Азербайджан-ЕС. По поводу первого трудно будет понять, есть он или нет, а вот насчет второго — по косвенным данным можно будет сделать кое-какие выводы. Вполне возможно, что и всё вместе.

Ну, а визит Нарышкина был, пожалуй, ответным визитом «вежливости» на «чей-то» приезд в Армению из Вашингтона.