Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в пятницу делегацию Совета аксакалов (старейшин) Организации тюркских государств, сообщает Анадолу.

Встреча прошла в президентской резиденции «Вахдеттин» на Босфоре в закрытом для прессы режиме.

На ней присутствовали председатель Совета аксакалов Организации тюркских государств Бинали Йылдырым, глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и глава канцелярии президента Турции Хасан Доган.