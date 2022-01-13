Турция выступает за активный диалог с Европейским союзом. Однако страна сталкивается с шагами по затягиванию переговоров на тему сотрудничества с Анкарой, в том числе вступления Турции в ЕС.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в четверг на встрече с послами стран ЕС в резиденции «Чанкая» в Анкаре.

Турция, как и ранее, нацелена на полноправное членство в ЕС, сказал президент.

Глава турецкого государства привлек внимание к последствиям пандемии коронавирусной инфекции. «К сожалению, пандемия не сблизила человечество, состоящее из 8,5 млрд человек, а лишь углубила раскол и несправедливость в мире. Негативные тенденции ускорились и в странах Европейского союза. Участились случаи проявления ксенофобии и исламофобии», — отметил Эрдоган.

Президент Эрдоган призвал не допускать попыток отдельных стран саботировать диалог Анкары и ЕС под предлогом обеспечения «солидарности» внутри Евросоюза.

Президент назвал Турцию «ключевой страной» для решения многих проблем в Европе.

«Без урегулирования проблем, которые происходят у границ Турции и ЕС, миграционный кризис не решить. Каждый, кто объективно анализирует ситуацию на Европейском континенте, осознает и признает, что Турция является ключом к урегулированию проблем, с которыми столкнулись сегодня страны ЕС. Благодаря Турции масштабы миграционного кризиса снизились, так же как и уровень террористической угрозы и дестабилизации», — подчеркнул турецкий лидер.

Турецкий лидер призвал к отказу от игнорирования требований международного гуманитарного права в отношении нелегальных мигрантов и беженцев.

Эрдоган привлек внимание к усилиям Анкары по решению сирийского кризиса. «Если бы не усилия Турции, ситуация в Сирии и странах Европы, была бы иной», — подчеркнул турецкий лидер.

Касаясь кипрской тематики, президент Эрдоган выразил сожаление в связи с тем фактом, что ЕС идет на поводу греческой стороны, игнорируя законные права турок-киприотов, неотъемлемой составной части населения острова.

Эрдоган далее акцентировал внимание на ситуации на Южном Кавказе в свете итогов 44-дневной войны 2020 года.

Он напомнил, что вслед за освобождением Азербайджаном земель, оккупированных Арменией, Анкара начала процесс нормализации отношений с Ереваном.

Для того, чтобы предпринятые шаги дали ожидаемые результаты, важно, чтобы Армения правильно оценила шанс на долгосрочный мир в регионе, сказал президент.

Анкара надеется, что в 2022 году ЕС избавится от стратегической близорукости и предпримет более решительные шаги на пути развития отношений с Турцией, сказал президент.