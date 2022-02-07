Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник в ходе телефонных переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом выразил уверенность, что «напряженность между Россией и Украиной» будет преодолена мирным путем.

«Президент Эрдоган заявил, что Турция приложила необходимые усилия для прекращения напряженности между Россией и Украиной и действовала с целью снижения напряженности. Он считает, что кризис будет урегулирован мирным путем и дипломатическими методами в рамках Минских соглашений на основе территориальной целостности Украины и международного права. Турция с удовольствием может провести саммит на уровне лидеров [РФ и Украины] или технические переговоры», — приводит канцелярия турецкого президента выдержку из разговора Эрдогана со Столтенбергом.