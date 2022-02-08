Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал иск против тележурналистки Седеф Кабаш, требуя возмещения морального вреда в размере 250 000 турецких лир (18 000 долларов США) за, как он считает, ее оскорбительные высказывания в свой адрес, сообщил во вторник адвокат журналистки.

Кабаш была задержана во время полуночного полицейского рейда в Стамбуле 22 января после комментариев, которые она сделала об Эрдогане в телепрограмме, вышедшей в эфир на TELE1 14 января.

Пока Седеф Кабаш ждала обвинительного заключения в тюрьме, сегодня она была уведомлена об иске о диффамации на сумму 250 000 турецких лир, поданном против нее Эрдоганом», — сообщил в Twitter адвокат Кабаш Угур Пойраз.

Комментируя многолетнее нахождение Эрдогана на посту президента во время телевизионной программы, Кабаш сказала, цитируя черкесскую пословицу: «Когда [бык] входит во дворец, он не становится королем. [Однако] этот дворец становится амбаром».

Кабаш также разместила пословицу в Твиттере, что послужило поводом для расследования ее дела по обвинению в оскорблении президента.

Преступление в виде оскорбления президента карается в Турции тюремным заключением на срок от одного до четырех лет.

Эрдоган часто подает в суд или подает иски о диффамации против оппозиционных политиков или журналистов, критикующих его или политику его правительства. (turkishminute.com)