Эрдоган протестировал первый турецкий беспилотный электробус

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган протестировал в понедельник первый отечественный беспилотный электрический автобус, сообщает Агентство Анадолу.

Беспилотный электробус разработки компании Karsan был представлен главе государства на территории комплекса администрации главы государства.

Длина практически бесшумного автобуса на электрическом ходу составляет 8 метров.

Глава государства сообщил, что до конца года планируется построить 24-метровый беспилотный электробус.

«Уверен, что Турция займет достойное место на рынке электробусов. Серийное производство автобусов будет вскоре налажено», — отметил Эрдоган.

Эрдоган выразил надежду на то, что благодаря серийному производству отечественных беспилотных электробусов, Турция займет достойное место в этом сегменте мирового авторынка, а отечественные компании войдут в число глобальных брендов.