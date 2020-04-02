Эрдоган призвал поддержать малоимущих на фоне пандемии Covid-19

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал поддержать малоимущих граждан на фоне мер по предотвращению распространения коронавируса нового типа (Covid-19), сообщает агенство Анадолу.

«Приоритетом для властей Турции остается удовлетворение основных потребностей населения. Государство готово поддержать каждого из 83 миллионов граждан», — подчеркнул глава государства, обращаясь в режиме телеконференции к главам муниципальных органов страны.

По словам Эрдогана, ситуация в сфере борьбы с коронавирусом в Турции намного лучше, чем во многих странах мира.

Глава государства отметил, что в Турции предпринимаются сбалансированные и рациональные шаги по противодействию коронавирусу. Борьба с пандемией ведется со всей решимостью, подчеркнул Эрдоган.

«Турция должна сплотиться против общего врага, как это было во время Национально-освободительной войны. Нужно проявить волю, а не стремиться к сиюминутной выгоде», — сказал президент.