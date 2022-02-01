Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял министра обороны Азербайджана Закира Гасанова.

Информацию об этом распространила пресс-служба Президента Турции.

Состоялась также встреча Закира Гасанова с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

Акар встретил азербайджанского коллегу, прибывшего в Турцию в качестве официального гостя, в Министерстве национальной обороны. В честь гостя проведена официальная церемония встречи, сообщает Агентство Анадолу.

Гасанов оставил запись в книге почета, затем министры провели двусторонние переговоры. После этого состоялась встреча в расширенном формате с участием делегаций.

Были обсуждены вопросы двусторонней и региональной обороны и безопасности, а также сотрудничество в области оборонной промышленности.