Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о возможности проведения трехсторонней встречи с участием российского и украинского коллег Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Местом переговоров, по словам главы турецкого государства, могут стать Стамбул или Анкара. В настоящий момент остается получить положительный ответ от Путина, уточнил Эрдоган.

«Господин Зеленский в ходе нашей с ним встречи заявил, что позитивно относится к идее трехстороннего саммита. Если господин Путин так же положительно подойдет к этому вопросу, надеюсь, мы сможем встретиться в Стамбуле или Анкаре», — подчеркнул Эрдоган.

Он хочет узнать о планах и мнении Путина по этому вопросу во время телефонного разговора.

Примерных сроков встречи с участием президентов РФ, Турции и Украины сейчас нет.